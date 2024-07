Musetti-Cerundolo: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Ancora un azzurro in finale. Dopo il trionfo di Berrettini a Kitzbuhel - il secondo consecutivo dopo Gstaad - l'Italia si candida a conquistare un altro titolo. Questa volta in campo c'è Lorenzo Musetti , che ha raggiunto l'ultimo atto del torneo Atp 250 di Umago superando in 2 set il tennista ceco Jakub Mensik con il punteggio di 6-4, 6-1. Il n. 17 al mondo - testa di serie n. 2 - va a caccia del suo terzo titolo in carriera dopo i trionfi del 2022 ad Amburgo e Napoli, provando inoltre a riscattare il ko in finale al Queen's contro Tommy Paul . A contendergli il trofeo in Croazia sarà Francisco Cerundolo , n. 37 del ranking internazionale che si è guadagnato un posto in finale battendo Rublev con lo score di 7(8)-6(6), 6-4.

Musetti-Cerundolo: i precedenti

Musetti e Cerundolo si affronteranno per la terza volta in carriera. La prima sfida si è tenuta al Challenger di Cordenons nel 2020, quando l'azzurro si impose con lo score di 6-3, 6-0. Il secondo precedente rimanda proprio ad Amburgo 2022, dove l'azzurro si è aggiudicato il match - 6-3 7-6(3) - prima di conquistare il suo primo titolo battendo Alcaraz in finale.

Musetti-Cerundolo: dove vederla

Il match valido per la finale di Umago 2024 tra Musetti e Cerundolo è in programma sabato 27 luglio alle ore 20 sul campo del Goran Ivanisevic Stadion. Sarà possibile assistere all'evento sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now.