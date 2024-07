Musetti ko in finale ad Umago: vince Cerundolo al tie-break. Ora le Olimpiadi

Niente da fare per Lorenzo Musetti , che perde in finale nel torneo Atp 250 di Umago sfiorando il terzo titolo in carriera. Il tennista azzurro, testa di serie numero 2, è stato battuto da Francisco Cerundolo , numero 37 del ranking internazionale che si è guadagnato un posto in finale battendo Rublev ed è riuscito a vincere l'ultimo atto in rimonta con il punteggio di 2-6 6-4 7-6 in 3 ore di gioco. Domani Musetti volerà a Parigi dove sarà impegnato ai Giochi olimpici.

Musetti-Cerundolo: l'argentino vince al tie-break

7-6 Cerundolo: l'argentino vince al tie-break (7-5) e conquista il torneo.

6-6: anche Musetti tiene il servizio, si va al tie-break.

6-5 Cerundolo: l'argentino tiene la battuta e passa avanti.

5-5: contro-break immediato di Cerundolo, che allunga l'incontro.

5-4 Musetti: ecco il break dell'azzurro, che ora batte per vincere il torneo.

4-4: altro game del terzo set senza break, Musetti pareggia i conti.

4-3 Cerundolo: l'argentino annulla 4 break point e vince il game ai vantaggi.

3-3: Musetti tiene il servizio.

3-2 Cerundolo: l'argentino, alla battuta, vince il game a 0.

2-2: nessun break nel terzo e quarto game del terzo set.

1-1: Cerundolo e Musetti tengono il servizio e vanno sull'1-1 nel terzo set.

Musetti-Cerundolo: l'argentino vince il secondo set

6-4 Cerundolo: l'argentino prima tiene il servizio e poi 'ruba' la battuta all'azzurro e vince il secondo set 6-4 dopo 52 minuti di gioco.

4-4: Musetti tiene il servizio.

4-3 Cerundolo: l'argentino, alla battuta, torna avanti.

3-3: Musetti tiene il servizio ai vantaggi e fa 3-3.

3-2 Cerundolo: break di Musetti, che ora può pareggiare i conti.

3-1 Cerundolo: Musetti accorcia tenendo la battuta ai vantaggi.

3-0 Cerundolo: l'argentino tiene il servizio vincendo il game a 0.

2-0 Cerundolo: break dell'argentino, che va sul 2-0 nel secondo parziale.

1-0 Cerundolo: l'argentino, alla battuta, ottiene ai vantaggi il primo game del secondo set.

Musetti-Cerundolo: all'azzurro il primo set

6-2 Musetti: l'azzurro non sbaglia, tiene il servizio e chiude il primo set 6-2 dopo 40 minuti di gioco.

5-2 Musetti: altro break dell'italiano, che ora batte per vincere il primo set.

4-2 Musetti: l'azzurro difende il servizio e allunga sul 4-2.

3-2 Musetti: break (a 0) dell'italiano che si porta avanti

2-2: l'azzurro vince il game a 0 e pareggia.

2-1 Cerundolo: prima Musetti e poi l'argentino tengono la battuta.

1-0 Cerundolo: Subito un game combattuto, vinto dall’argentino ai vantaggi. Tanti gli errori dell’azzurro in questo avvio di gara. Cerundolo tiene il servizio.

Benvenuti alla diretta della finale di Umago 2024. Per Musetti, in palio non c’è soltanto il 3º titolo in carriera, ma la possibilità di superare Humbert nel ranking internazionale, tornando così ad occupare la 15ª posizione. Dall’altra parte della rete, Francisco Cerundolo, n. 37 ATP che nei 2 precedenti contro l’azzurro - testa di serie n. 2 del torneo croato - è sempre andato ko.

Musetti-Cerundolo: i precedenti

Musetti e Cerundolo si affronteranno per la terza volta in carriera. La prima sfida si è tenuta al Challenger di Cordenons nel 2020, quando l'azzurro si impose con lo score di 6-3, 6-0. Il secondo precedente rimanda proprio ad Amburgo 2022, dove l'azzurro si è aggiudicato il match - 6-3 7-6(3) - prima di conquistare il suo primo titolo battendo Alcaraz in finale.

Musetti-Cerundolo: dove vederla

Il match valido per la finale di Umago 2024 tra Musetti e Cerundolo è in programma sabato 27 luglio alle ore 20 sul campo del Goran Ivanisevic Stadion. Sarà possibile assistere all'evento sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now.