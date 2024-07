Lo smash agli scemi del villaggio da parte di Berrettini

Non so voi, ma, personalmente, ne ho le tasche piene di quelli che da giorni dicono a Sinner quando e con chi andare in vacanza; dubitano che abbia la tonsillite, tuttavia, nel caso, gli prescrivono quali medicine prendere per guarire dalla tonsillite e, dopo averle assunte, quando e per quanto tempo allenarsi; che cosa debba fare per diventare il Numero Uno del tennis mondiale. A parte il fatto che, a soli 22 anni, Sinner lo è già dal 10 giugno scorso, a mano a mano ti imbatti in Rete nei frustrati tennisti immaginari, il pensiero corre alle frasi che l'immenso Umberto Eco pronunciò nel gennaio di nove anni fa, ricevendo a Torino la laurea honoris causa in Comunicazione e cultura dei media: "I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli, gli scemi del villaggio che prima parlavano soltanto al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Di solito venivano messi subito a tacere: ora, invece hanno lo stesso diritto di parola di un Premo Nobel".