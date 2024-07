Berrettini continua la scalata, Sinner sempre al comando: il ranking ATP

L'Italtennis conferma sei giocatori nella top 50 del ranking Atp, aggiornato questa mattina dopo i tornei di Atlanta e soprattutto Umago e Kitzbuhel. In Croazia Lorenzo Musetti ha ceduto in finale; in Austria Matteo Berrettini ha centrato il secondo successo consecutivo, dopo il trionfo a Gstaad. Il leader della classifica mondiale è sempre l'azzurro Jannik Sinner, che precede Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Alle spalle dell'altoatesino, in chiave italiana, guadagna una posizione Musetti, ora numero 16. Ne perde una invece Luciano Darderi, adesso 34.