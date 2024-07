Vavassori e Arnaldi fuori da Parigi 2024: Musetti resta l'unica speranza

Segui il tennis LIVE

Arnaldi rimontato da Koepfer

Bruciante eliminazione anche per Matteo Arnaldi che viene rimontato dal tedesco Dominik Kopefer in 6-3, 2-6, 1-6. Dopo il vantaggio acquisito in apertura, il tennista sanremese è crollato nei successivi due e non riuscendo a trovare le forze per frenare l'avversario. Qualche rimpianto per l'azzurro che spreca la chance di accedere ai quarti per giocare contro Novak Djokovic. Le speranze del team Italia sono tutte riposte in Lorenzo Musetti che contro l'argentino Navone si giocherà la chance per gli ottavi.