Super Cobolli a Washington: Shelton ko e prima finale centrata

Non smette di stupire Flavio Cobolli. Vince un altro match in rimonta e centra la sua prima finale nel tour al "Mubadala Citi DC Open" (ATP 500 - montepremi 2.100.230 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park a Washington. In semifinale, nella notte italiana, il 22enne romano, n.48 del ranking e 10 del seeding, ha superato in rimonta per 4-6 7-5 6-3, dopo oltre due ore di lotta, il mancino statunitense Ben Shelton, n.14 del ranking e secondo favorito del seeding.