Sinner: "Ho il cuore spezzato, a volte ti tocca accettare certe situazioni"

E' tornato Jannik Sinner e lo ha fatto tornando a parlare con la stampa per la prima volta dopo la sconfitta nei quarti di Wimbledon contro Daniil Medvedev . Nel mentre c'è stato anche l'inaspettato forfait alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di una tonsillite che ha generato non poche polemiche. Come riportato dal sito Ubitennis, Sinner ha dichiarato: “Fisicamente sto molto molto meglio. Non ho toccato la racchetta per una settimana, ma ora va tutto bene. Non ero ancora in perfette condizioni quando sono partito da casa, ma mi sto sentendo meglio giorno dopo giorno. La tonsillite è stata difficile da digerire, sono stato sotto antibiotici per quasi una settiamana. Sono arrivato prima del solito qui in Canada, sono molto felice di tornare nel paese dove ho vinto il mio primo Masters1000. Io e il mio team cerchiamo di fare tutto nel migliore dei modi, provando ad essere pronti per ogni sfida che si presenta. Cercheremo di continuare ad essere così costanti come nell’ultimo anno”.

Sinner e il ranking

“Non mi aspettavo di arrivare in vetta così presto: il ranking alla fine riflette quanto hai fatto nell’ultimo anno. Non ci si ferma a quello, sono felice ma non soddisfatto: so che c’è ancora molto da migliorare, fisicamente e mentalmente”. Una frase ripetuta ormai come un mantra da Sinner, che non vede l’ora di tornare in campo: “Siamo tutti pronti a tornare sul cemento dopo qualche mese. È un peccato che grandi giocatori come Alcaraz e Musetti non siano qui, ma non è semplice con le Olimpiadi così vicine. Non ho visto la finale di Lorenzo perché mi stavo allenando, ma magari in serata avrò modo di recuperarla”.