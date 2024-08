Sinner-Coric: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

MONTREAL (Canada) - Dopo il forfait ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Jannik Sinner si prepara a tornare in campo per un torneo singolare. Nel secondo turno del Masters 1000 di Montreal, il numero 1 al mondo sfiderà il croato Borna Coric nel secondo turno sul cemento canadese che lo scorso anno vide trionfare proprio il 23enne di San Candido. Insomma una doppia responsabilità per Jannik: difendere il titolo e il primato nella classifica Atp. Per l'altoatesino, che ha già conquistato il pass per i quarti di finale nel tabellone di doppio in coppia con Jack Draper, battendo Alexander Bublik e Ben Shelton, sarà l'occasione per testare il proprio livello di forma sul cemento anche in vista degli Us Open, quarto e ultimo slam dell'anno che Jannik non vuole farsi sfuggire. Un solo precedente tra Sinner e Coric, quello disputato al primo turno sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo nel 2022 dove ad imporsi fu Sinner con il punteggio di 6-3 2-6 6-3.