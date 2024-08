Sinner, il ritorno è in gran spolvero: batte Coric e va agli ottavi di Montreal

Buona la prima per Jannik Sinner. L'azzurro, numero 1 del mondo, ha usufruito di un bye al primo turno e ha esordito ai sedicesimi di finale del singolare al "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 6.795.555), che si disputa sul cemento dell'IGA Stadium" di Montreal, in Canada. Il 22enne altoatesino, costretto da una tonsillite a saltare i Giochi di Parigi 2024, ha superato all'esordio il croato Borna Coric col punteggio di 6-2 6-4 in un'ora e 36 minuti di gioco. Al prossimo turno, Sinner affronterà il vincente della sfida tra Lorenzo Sonego e il cileno Alejandro Tabilo.