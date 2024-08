Sinner e il forfait alle Olimpiadi: "So io come stavo. Non mi importa..."

"Ho detto fin dall'inizio dell'anno che il mio obiettivo più grande per il 2024 erano le Olimpiadi. Poi, a pochi giorni dall'inizio, non ero nemmeno in grado di alzarmi dal letto. So io come mi sentivo, di quello che pensa o dice la gente non mi importa molto, francamente". Così, in conferenza stampa, dopo il match giocato e vinto ieri sera contro Coric a Montreal, il numero uno del mondo Jannik Sinner. "Come dico spesso, siamo fortunati ad avere i tornei juniores, i Futures e così tanti Challenger in Italia: tornei che possono dare una chance a tanti giovani giocatori, magari con una wild card, per capire a che livello siano. E poi ci sono anche i grandi tornei: le Atp Finals, la Coppa Davis, che si giocherà a Bologna dopo gli Us Open. C'è un gran movimento, abbiamo ottimi coach. Le strutture poi sono eccellenti e concepite in modo tale da raggiungere quanti più giocatori italiani possibile. Al momento siamo in un'ottima posizione e lo abbiamo visto anche ai recenti Giochi olimpici. E' bello vedere così tanti italiani affermarsi in questo sport. In più siamo tutti molto giovani: ognuno è diverso dall'altro e nessuno gioca alla stessa maniera. E' davvero una cosa molto positiva", ha aggiunto Sinner a proposito del movimento tennistico azzurro.