Sinner-Tabilo: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Jannik Sinner atteso in campo nella sfida valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal. Il tennista n. 1 al mondo è reduce dal ko a tavolino nel doppio maschile contro il tandem composto dal monegasco Hugo Nys e dal polacco Jan Zielinski , a causa del forfait del compagno britannico Jack Draper . L'azzurro prosegue pertanto il proprio cammino nel singolare maschile del torneo canadese, dove ha esordito al secondo turno battendo in il croato Borna Corica con il punteggio finale di 6-2, 6-4. Il prossimo avversario del campione altoatesino è il cileno Alejandro Tabilo , che negli incontri precedenti ha superato l'altro azzurro in gara Lorenzo Sonego (6-4, 6-2) e lo statunitense Frances Tiafoe (6-4, 6-2)

Sinner-Tabilo: i precedenti

Sinner e Tabilo si affrontano per la prima volta in carriera. Una prima assoluta dunque, dato che l'azzurro e il n. 21 Atp non si sono mai sfidati né sul circuito maggiore né in quello Challenger né tantomeno a livello Itf. L'altoatesino può però vantare un rapporto migliore con il cemento rispetto al proprio avversario, che a sua volta ha dimostrato di esprimersi meglio sulla terra battuta.

Sinner-Tabilo: dove vederla

Il match fra Sinner e Tabilo è in programma sabato 10 agosto non prima delle 18.30. L'evento sarà strasmesso in tv sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now.

Segui il tennis live su Tuttosport.com