Arnaldi avanza a Montreal: Davidovich si ritira. Cobolli ko in due set

MONTREAL (Canada) - Matteo Arnaldi si qualifica ai quarti di finale del Masters 1000 (primo in carriera) di Montreal al 2° turno. L'azzurro ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (numero 42 al mondo) con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 3-0 ritiro dopo 2 ore e 34 minuti. Dopo aver perso la prima frazione l'azzurro reagisce vincendo il tie-break 7-5 per portare la partita al set decisivo dove Matteo cavalca l'onda positiva del 2° set e strappa subito la battuta allo spagnolo per poi confermare il break (2-0) salvandosi dallo 0-40! Arnaldi strappa nuovamente il servizio allo spagnolo che, in evidente calo fisico, decide di ritirarsi. Arnaldi tornerà in campo stanotte per il suo match di quarti contro il giapponese Kei Nishikori (numero 576 al mondo che gioca sotto classifica protetta).