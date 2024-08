Sinner, tutto facile contro Tabilo a Montreal: ai quarti di finale c'è Rublev

MONTREAL (Canada) - Jannik Sinner fa suo il primo match dello speciale doppio turno del Masters 1000 di Montreal. Il numero 1 al mondo ha sconfitto il cileno Alejandro Tabilo (numero 21 al mondo) con il punteggio di 6-4, 6-3 in 80 minuti. Nel primo parziale Jannik rompe gli indugi sul 3-3 piazzando il break per poi aggiudicarsi il set 6-4 (43 minuti), nel 2° set Tabilo perde il servizio al 3° gioco e la partita si mette in discesa per l'italiano che chiuderà in 6-3 con doppio break.

Sinner tornerà in campo nella notte italiana (1:00) dove affronterà il russo Andrei Rublev per giocarsi un posto in semifinale nel torneo vinto dall'altoatesino la scorsa edizione.