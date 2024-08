Arnaldi, addio Montreal: Rublev vola in finale. Chi sfiderà il russo per il titolo

MONTREAL (Canada) - Sarà tra Andrei Rublev e Alexei Popyrin la finale del Masters 1000 di Montreal dopo il successo del russo contro Matteo Arnaldi. Il tennista azzurro è stato sconfitto dal russo con il punteggio di 6-4, 6-2 in 78 minuti in un match anche interrotto per pioggia. Nel primo parziale è decisivo il break al 3° gioco poi confermato dal russo (3-1) per chiudere 6-4, nella seconda frazione fa il suo ingresso in scena la pioggia sull'1-1. I tennisti devono aspettare un'ora e mezza prima di rientrare e quando si ricomincia Rublev vince 5 degli ultimi 6 game per assicurarsi il posto in finale, la sua sesta in carriera nel circuito 1000. Arnaldi invece si prepara per Cincinnati e lo fa da Top 30 nel mondo dopo la semifinale raggiunta proprio in canada.