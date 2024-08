Sinner 'diventa' un Simpson: l'opera di aleXsandro Palombo per LA 2028

Dopo il ritiro da Parigi 2024 e la sconfitta ai quarti di finale del Masters 1000 di Montreal, Jannik Sinner è stato immortalato insieme ad Homer Simpson nell'opera per il passaggio di consegne tra Parigi 2024 e Los Angeles 2028. Il murale è apparso questa mattina sulla porta d'ingresso del prestigioso Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, nel quale l'altoatesino ha iniziato la sua carriera all'età di 15 anni al Trofeo Internazionale Bonfiglio, il quinto torneo juniores più importante al mondo che il club organizza da 64 anni. Sinner vi ha partecipato due volte da junior grazie alle wild card, raggiungendo i quarti di finale nel 2018 all'età di 16 anni. Il Trofeo Bonfiglio è un importante appuntamento atteso dalle giovani promesse di tutto il mondo, basti pensare che da qui sono passati tutti i grandi nomi, da Federer, Djokovic a Carlos Alcaraz. La nuova opera dell'artista AleXsandro Palombo è dunque un'ironica parodia in cui Sinner diventa protagonista del passaggio di testimone dei Gioochi che nel 2028 si terranno nella città dei sogni, del cinema di Hollywood e sede degli Studios del Simpson.

Il murales per Sinner

Dopo aver rinunciato a Tokyo 2020, Jannik Sinner ha fatto discutere per aver dato forfait anche alle Olimpiadi di Parigi 2024, le sue ripetute assenze dalla scena olimpica hanno diviso l’opinione pubblica e non sono mancate le polemiche. “Mi ha spezzato il cuore non poter andare a Parigi, era uno degli obiettivi principali della mia stagione” ha dichiarato Jannik Sinner qualche giorno fà, e così l'artista aleXsandro Palombo famoso per le sue opere pop ironiche e irriverenti lo ha immortalato insieme ad Homer mentre si allena per le prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028. Nel murale Sinner appare sul lato della porta d'ingresso del Tennis Club Milano con la sua racchetta in mano mentre si allena con Homer e fà il gesto di vittoria, sulla sua t-shirt c’è la scritta "LA 2028" con i cinque cerchi simbolo delle olimpiadi realizzati con i donuts, le famose ciambelle fritte americane ricoperte con glassa e confettini colorati tanto amate da Homer Simpson che nell'opera appare sull'altro lato della porta impegnato a mangiare le palle da tennis che gli lancia il numero uno del tennis mondiale.