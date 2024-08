Sinner sul problema all’anca: “Non ho paura, non vedo l'ora di tornare in campo”

Jannik Sinner ha avuto problemi fisici (anca destra) durante la sconfitta contro Rublev nei quarti a Montreal . Ma lunedì, durante la conferenza stampa alla vigilia del Masters 1000 di Cincinnati , il numero uno del mondo ha fugato ogni timore dei tifosi. "Mi sento abbastanza bene - ha detto -. Ovviamente ho fatto quasi una settimana senza allenarmi prima e poi dopo aver giocato per due, tre giorni di fila, un po' più del solito, sapevo che avrebbe potuto avere un potenziale impatto sull'anca, ma non ho paura. Mi sento bene e non vedo l'ora di tornare in campo". Sinner è stato il protagonista della prima metà della stagione, vincendo il suo primo Slam all' Australian Open e salendo per la prima volta al numero 1 della classifica PIF Atp a giugno . Uno dei principali obiettivi dell'azzurro per la stagione era il successo alle Olimpiadi di Parigi , alle quali non ha potuto partecipare a causa di una tonsillite. "Quest'anno, dato che stavo giocando bene, anche a Parigi, al Roland Garros, e sapendo che le Olimpiadi erano lì, ho pensato di poter giocare bene o abbastanza bene su quel campo e vedevo una possibilità di medaglia", ha aggiunto Sinner. "Ma a volte bisogna accettarlo. Ovviamente, dopo aver perso questa occasione perché volevi prepararti al meglio, ti viene da pensare. Ma fa parte dello sport e devo anche essere felice di quello che ho, senza guardare sempre agli aspetti negativi. Credo che la mia stagione stia andando in modo molto, molto positivo, e continuiamo a costruire su questo”.

Sinner e la sfida al Masters 1000 di Cincinnati

Il vincitore di quattro titoli in questa stagione non ha mai brillato a Cincinnati, dove ha un bilancio di 3 vittorie e 3 sconfitte. Ma il numero uno del seeding questa settimana proverà a cambiare le cose: "Qui di solito faccio un po' fatica a giocare a causa delle condizioni - ha spiegato - ma non vedo l'ora di vedere la mia reazione quest'anno, perché è un ottimo test per me. Credo che questo torneo possa darmi molta fiducia in vista dello US Open, ultimo Slam dell’anno. Quindi, nella mia mente, questo è un torneo molto importante. Andiamo avanti giorno per giorno. Oggi è stato il mio primo giorno di allenamento. Vediamo come mi sento... Ho un paio di giorni per prepararmi e spero di riuscire a mostrare un buon tennis".