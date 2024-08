Sinner e Berrettini a Cincinnati: diretta e dove vedere in tv il tennis live

CINCINNATI (Stati Uniti) - E' il giorno di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Cincinnati con il numero 1 del mondo pronto all'esordio nel circuito statunitense. Dopo i successi di Cobolli (che ha sconfitto Tommy Paul), Darderi, contro Tabilo e Musetti (che ieri si è imposto in rimonta su Jarry) scenderà in campo il tennista altoatesino, contro Michelsen, e anche Matteo Berrettini che se la vedrà contro Rune. I due azzurri in campo per i sedicesimi di finale sperano di accedere alla prossima fase andando a riempire ulteriormente il tabellone con il tricolore. Nonostante il problema all'anca accusato in Canada, l'azzurro ha detto di essersi allenato bene e di essere tornato competitivo in vista del torneo dell'Ohio. Lo scorso anno la sua avventura si fermò al primo turno contro Dusan Lajovic, stavolta il percorso inizierà dal secondo turno contro il qualificato statunitense Alex Michelsen, che all'esordio ha eliminato Tallon Griekspoor in tre set.