Atp Cincinnati, Bolelli e Vavassori agli ottavi nel torneo di doppio: ecco chi sfideranno

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per gli ottavi di finale nel torneo di doppio al Cincinnati Open, settimo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 6.795.555 dollari, di scena sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell’ Ohio . La coppia azzurra, quinta testa di serie, al primo turno ha sconfitto 7-6 (7-4), 6-3 quella composta dallo statunitense Austin Krajicek e dall’olandese Jean-Julien Rojer . Rispettivamente decimo e nono nel ranking di specialità, Bolelli e Vavassori affronteranno ora il croato Ivan Dodig e il britannico Jamie Murray , fratello di Andy che ha chiuso la sua carriera dopo il torneo olimpico.

La corsa alle Atp Finals di Torino

I 1000 punti in palio a Cincinnati possono risultare cruciali nella corsa per un posto alle Nitto Atp Finals di Torino. Nella Race di doppio, la classifica basata sui risultati stagionali delle coppie che offre un quadro aggiornato in tempo reale della situazione in vista di Torino, Bolelli e Vavassori occupano il terzo posto con 4680 punti (aggiornati alla vittoria al primo turno a Cincinnati). Davanti ci sono il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, secondi con 4.990 punti; e in vetta lo spagnolo Marcel Granollers con l’argentino Horacio Zeballos, primi con 5.690 punti. Ma entrambe le coppie, grazie al bye al primo turno, esordiranno direttamente negli ottavi. Significativo per gli azzurri il vantaggio sulla coppia che occupa il nono posto, ovvero la prima esclusa se le Finals iniziassero domani: il polacco Jan Zielinski e il monegasco Hugo Nys hanno infatti poco più della metà dei punti di Bolelli e Vavassori, 2.420.