Cobolli-Darderi, scintille e battibecco: derby italiano infuocato a Cincinnati

Flavio Cobolli ha battuto Luciano Darderi per ritiro al Masters 1000 Atp di Cincinnati e si è qualificato come Sinner agli ottavi di finale del torneo statunitense. Darderi ha dato forfait per un problema fisico sul 7-6, 3-1 per l'avversario. Cobolli conferma il buon stato di forma dopo la finale dell'Atp 500 raggiunta a Washington due settimane fa. Nel prossimo turno affronterà l'ungherese Hubert Hurkacz che ha sconfitto il giapponese Yoshihito Nishioka.