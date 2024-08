Sinner-Thompson: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Sinner-Thompson, quando si gioca

La sfida tra il 23enne di Val Pusteria e lo statunitense, valida per il terzo turno del combined 1000 di Cincinnati, non inizierà prima delle 18.30 italiane. Alle 17, infatti, sul campo centrale si sfideranno nel tabellone femminile Badosa e Gauff.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Sinner-Thompson: i precedenti

Nonostante Thompson abbia 30 anni e sia nel circuito ormai da diversi anni, quello di oggi sarà il primo incontro con Sinner, pertanto non vi sono precedenti tra i due.

Sinner-Thompson: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Thompson a Cincinnati sarà trasmessa in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.