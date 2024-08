Sinner vince senza giocare: ai quarti di Cincinnati la rivincita con Rublev

Il prossimo avversario di Sinner

A Cincinnati, il campione altoatesino ritroverà Andrej Rublev, che agli ottavi ha avuto la meglio sull’altro statunitense in gara Brandon Nakashima con il finale di 7(7)-6(5), 6-1. I due si sono infatti affrontati l’11 agosto nel match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Montreal, dove il russo si è imposto dopo 1 ora e 45 minuti per 6-3, 1-6, 6-2, per poi perdere in finale contro l’australiano Alexei Popyrin. Prima del ko in Canada, Sinner ha accusato una condizione fisica non ottimale, compromessa dalla tonsillite che oltre a causare il ritiro dalle Olimpiadi ha ridotto il tempo utile per la preparazione al torneo. In Ohio, il leader del ranking internazionale scenderà dunque in campo con l'obiettivo di ottenere la rivincita contro Rublev e di riscattare l'eliminazione da Montreal.