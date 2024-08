Alcaraz, follia a Cincinnati: perde la testa e la partita contro Monfils

Carlos Alcaraz eliminato a Cincinnati ( dove Sinner ha raggiunto i quarti in seguito al ritiro di Thompson ). Il tennista spagnolo cade contro il francese Gael Monfils e dice addio al Masters 1000 statunitense. Il n. 3 al mondo cede in 3 set con lo score finale di 6-4, 6(5)-7(7), 6-4, arrendendosi dunque nel match valido per i sedicesimi di finale. Al prossimo turno, il n. 46 Atp affronterà il danese Holger Rune .

Alcaraz perde la testa

Un incontro lungo e combattuto quello andato in scena in Ohio, dove nel corso del terzo set Alcaraz ha ceduto a un violento attacco di rabbia scagliando più volte la racchetta al suolo. Una reazione che è costata il warning da parte del direttore di gara. Immagini curiose per lo spagnolo, che nel corso della sua carriera raramente è caduto preda della frustrazione. A marzo 2024, in occasione del Masters 1000 di Miami, il francese aveva ironizzato sulla sconfitta rimediata proprio contro Alcaraz nel match valido per il terzo turno del torneo in Florida.