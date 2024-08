Sinner-Rublev: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

CINCINNATI (STATI UNITI D'AMERICA) - Grazie al ritiro dell'australiano Thompson (problema alla costola per lui), Jannik Sinner vola ai quarti di finale del torneo Masters 1000 di Cincinnati (Ohio), dove affronterà il russo Rublev. Una sorta di rivincita per l'altoatesino che, poco più di 10 giorni fa, è stato eliminato dal sovietico in Canada ai quarti. L'azzurro, che proprio ieri (16 agosto) ha compiuto 23 anni, raggiunge per la prima volta questa fase del torneo sul cemento del Lindner Family Tennis Center di Cincinnati. Qualificato al secondo turno grazie a un bye, il numero uno al mondo ha battuto Michelsen 6-4 7-4 nell'unico match fin qui disputato al Western & Southern Open. Più impervio, invece, il percorso che ha portato Rublev fin qui: anche lui in tabellone grazie a un bye, ha prima superato il cinese Zhang 6-4 6-3 e poi Nakashima con il punteggio di 7-6 6-1. Proprio al termine del match contro l'americano, Andrey ha parlato della sfida contro il campione di San Candido: "È un grande giocatore, anche se l'ho appena battuto. Spero di giocare un'altra buona partita, cercando di dare il meglio come ho fatto in Canada. Cerco di imparare sempre qualcosa da lui, come da Carlos Alcaraz, da Medvedev, da Zverev e da tutti gli altri top players di oggi. Senza citare i Big 3 e Andy Murray, che sono stati di un'altra categoria e si potevano solo ammirare”.