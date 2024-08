Sinner soffre fino alla fine ma passa! Rublev ko, è semifinale a Cincinnati

Sinner va al servizio per chiudere il match e volare in semifinale ma Rublev reagisce nuovamente e strappa il servizio al numero 1 del mondo. Poi il russo tiene la battuta accorciando nuovamente sul 5-4 ma Jannik non sbaglia e conquista la semifinale a Cincinnati .

Rublev non ci sta a perdere senza combattere e riesce a mettere a referto il controbreak che gli permette di accorciare le distanze. Sinner però in questo momento è in totale controllo e alla prima occasione utile conquista l'ennesimo break del suo match. Poi il numero 1 del mondo vince facilmente il sesto game mentre il russo, pur tra molte difficoltà, tiene la battuta portando il punteggio sul 5-2.

Il terzo set si apre con Rublev al servizio: il russo si porta avanti 40-15 ma Sinner rimonta aumentando precisione e potenza dei colpi e strappando il servizio al suo avversario. Poi nel secondo game Sinner conferma il break appena effettuato e vola 2-0 senza concedere neanche un punto. Successivamente nel terzo game Sinner strappa nuovamente il servizio a Rublev avvicinandosi a grandi passi alla semifinale a Cincinnati: è il sesto gioco consecutivo per Jannik.

La sfida tra Sinner e Rublev si deciderà al terzo set.

Sinner-Rublev, secondo set 7-5

Sinner ora è in fiducia e nel dodicesimo gioco del secondo set chiude il discorso sul 7-5.

Sinner resta in partita, vince il decimo game agevolmente e si porta sul 5-5 nel secondo set. Poi, sul servizio di Rublev, l'azzurro riesce a conquistare altre due palle break e a conquistare un game fondamentale: 6-5 per il campione di Sesto Pusteria.

Sinner va sotto 15-40 e concede due palle break a Rublev ma rimonta da campione e si porta sul 4-4. Il nono game è infinito (oltre 10 minuti): Sinner vince un paio di punti da fuoriclasse ma Rublev salva tre volte il break grazie a un ottimo servizio e si porta sul 5-4.

Sinner nel sesto gioco conferma il momento in crescita e vince ancora il game non perdendo neanche un punto: 3-3. E il fatto che l'azzurro stia vivendo un buon momento di forma è evidente nel settimo game quando si guadagna altre due palle break ma il russo si affida al servizio e, sotto 15-40, vince 4 punti di fila portandosi in vantaggio 4-3.

Sinner inizia ad aumentare i giri del motore e la profondità dei colpi: l'azzurro nel quinto gioco si conquista due palle break ma Rublev è bravo ad annullarle e a conquistare il game.

Rublev nel terzo gioco controlla senza problemi la situazione e vola sul 2-1, Sinner però risponde aumentando le percentuali al servizio: game vinto senza lasciare punti al russo, 2-2.

L'azzurro conquista il primo game, strappando il servizio al suo avversario e non concedendo neanche un punto al russo. Nel gioco successivo però arriva il controbreak di Rublev che riporta immediatamente in parità il set contro Sinner.

Inizia il secondo set, al servizio c'è Rublev.

Sinner-Rublev, primo set 4-6

Rublev però non si scoraggia e fa il break a Sinner conquistando il primo set con il punteggio di 6-4. Da sottolineare come l'azzurro ceda la battuta e il primo parziale con un doppio fallo.

Sinner riesce a tenere la battuta nell'ottavo gioco. Poi nel nono gioco l'azzurro prima annulla un set point e poi fa il break all'avversario alla prima occasione del match: 4-5.

Nel settimo gioco Sinner va avanti 15-30 ma Rublev riesce a tenere il servizio non concedendo palle break.

Altro game ai vantaggi per Sinner che però è bravo a non concedere opportunità di un altro break a Rublev e poi chiude alla prima occasione: 2-4.

Sinner si affida al servizio e dopo essere andato sotto 15-30 nel quarto gioco recupera e realizza l'1-3, Rublev però non molla e vola sul 4-1 senza cedere neanche un punto.

Rublev tiene senza problemi il primo game e si porta sull'1-0 e subito dopo fa il break sfruttando la prima palla break a disposizione: 0-2. Poi nel game successivo il finalista di Montreal non abbassa i ritmi di gioco e conquista il 3-0.

Primo set, inizia il match tra l'azzurro e il russo.

Sinner e Rublev sono scesi in campo per il primo match di giornata del torneo maschile a Cincinnati. Seguiremo la sfida in tempo reale: dopo il riscaldamento prenderà via il match tra l'azzurro e il russo. Chi si aggiudicherà la partita di oggi, in semifinale affronterà il vincente del duello tra il tedesco Zverev e lo statunitense Shelton.