Sinner-Zverev: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Jannik Sinner in campo a Cincinnati per la semifinale del Masters 1000 in Ohio. Il leader del ranking internazionale troverà dall'altra parte della rete il numero 4 al mondo Alexander Zverev . L'altoatesino è reduce dal successo in rimonta contro Rublev , sconfitto in 3 set con lo score finale 4-6, 7-5, 6-4. Una vittoria che ha in parte sciolto le utlime riserve circa le condizioni fisiche del campione azzurro, che prima di raggiungere il torneo statunitense era stato eliminato a Montreal proprio dal tennista russo. A Cincinnati, Sinner ha esordito contro Michelsen , altro match combattuto che ha lasciato diversi dubbi sul suo stato di forma e terminato con lo score di 6-4, 7-5. Agli ottavi ha invece beneficiato del forfait di Thompson . Quanto a Zverev, il tedesco ha superato Khachanov (6-3, 6-2), Carreno Busta (7-5, 7(8)-6(6)) e Ben Shelton (3-6, 7(7)-6(3), 7-5). L'altra semifinale in programma vedrà invece affrontarsi Holger Rune e Frances Tiafoe .

Sinner-Zverev: i precedenti

Sinner e Zverev si affronteranno per la 6ª volta in carriera. Il bilancio dei precedenti pende a favore del tedesco con 5 successi complessivi. La sola vittoria rimediata dall'altoaetesino rimanda agli ottavi di finale del Roland Garros del 2020, quando riuscì a imporsi con il punteggio finale di 6-3, 6-3, 4-6, 6-3. L'ultimo incontro fra i due risale invece agli ottavi degli US Open del 2023.

Sinner-Zverev: dove vederla

L'incontro fra Sinner e Zverev è in programma domenica 18 agosto non prima delle ore 21 sul campo del Center Court di Cincinnati. Sarà possibile assistere all'evento sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go e Now.

