Cincinnati, Tiafoe e Rune si giocano il posto in finale

CINCINNATI (Stati Uniti) - Giornata di semifinali al Masters 1000 di Cincinnati con la prima partita in scena alle 21 tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev. Dall'altra parte del tabellone, e saguire (ore 0:00) Frances Tiafoe e Holger Rune si giocheranno l'altro pass per la finale. Lo statunitense arriva in semifinale dopo il match contro il polacco Hubert Hurkacz, quinta testa di serie, che si è ritirato al secondo set dopo aver perso 6-3 il primo. Il danese, numero 15 del tabellone, ha invece eliminato l'americano Jack Draper, imponendosi 6-4, 6-2. Tra i due si tratta della prima sfida in carriera, se Rune dovesse avere la meglio sarà la sua quarta finale in carriera nel circuito 1000.