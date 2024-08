Sinner immenso, batte Zverev e vola in finale contro Tiafoe: altro record!

CINCINNATI (Stati Uniti) - Jannik Sinner vince una grande battaglia contro Alexander Zverev e stacca il pass per la finale del Masters 1000 di Cincinnati (primo italiano di sempre in finale a Cincy). Il tennista azzurro numero 1 al mondo si è imposto con il punteggio di 7-6(9) , 5-7 , 7-6(4) dopo 3 ore di partita stasera (non prima delle 0:00 italiane) affronterà Francis Tiafoe (vincente in tre set contro Holger Rune per 4-6, 6-1, 7-6) per giocarsi il titolo. Per Jannik si tratta della quinta finale in carriera nel circuito Masters 1000 (2-2 il record) e si assicura di restare numero 1 del mondo almeno fino a fine settembre.

Sinner-Zverev, la partita

Nel primo set break del tedesco al 3° gioco quando sul 40-30 Zverev piazza 3 punti consecutivi per portarsi 3-1 (salvando palla break sul 30-40), Zverev va a servire per il set sul 5-4 ma Sinner di forza si riprende il break per il 5-5. Si va al tie-break ma al 5° punto l'arbitro sospende la partita per pioggia con i tennisti che rientrano negli spogliatoi sul 3-2 Jannik. Si torna in campo dopo 29 minuti ed è battaglia: con l'ace Sinner salva il set-point sull'8-7, si porta 9-8, sul 9-9 Zverev sbaglia il rovescio e Jannik è gelido a rete per vincere 11 punti a 9 dopo 70 minuti di gioco! Stesso copione nel 2° parziale: Zverev strappa il servizio a Jannik (3-1) ma l'italiano lo riconquista al game successivo. Si rimane on-serve ma al 12° gioco Sinner si trova a servire sotto 6-5 e 0-40, salva il primo set-point ma non il 2°. Nell'ultima frazione non ci sono break e la partita si decide al tie-break dove Sinner piazza 2 mini-break con decisivo quello per portarsi 6-3 con una stupenda risposta in lungolinea di rovescio!

Sinner, le parole

Le parole di Jannik a fine partita: "È stata una partita difficile, una partita molto emozionante. C'era molta tensione per tutti noi. Sono molto contento della mia prestazione e felice di essere in finale. Non avrei potuto giocare una partita migliore di questa per prepararmi".