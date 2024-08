Sinner-Tiafoe: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

CINCINNATI (Stati Uniti) - Dopo l'eliminazione ai quarti di Montreal Jannik Sinner ha trovato ritmo sul cemento veloce di Cincinnati e questa notte si giocherà il titolo contro il beniamino di casa Francis Tiafoe (numero 20 al mondo). Sinner arriva alla finale reduce da due grandi battaglie vinte al 3° set contro Rublev ma soprattutto la semifinale di 3 ore contro Zverev. Lo stesso Sinner si è detto molto soddisfatto del suo gioco a conferma del feeling ritrovato tra campo e fisico: "Sono riuscito ad alzare il livello nei momenti importanti, questa è stata la mia forza. Ho avuto qualche momento di alto e basso, ma penso sia stata un’ottima partita di entrambi. Questa vittoria significa molto anche per quello che sto attraversando, sono contento in ogni caso di questo risultato, a prescindere da come andrà la finale. Sono migliorato a livello fisico, anche se dovrò essere più in forma per provare a vincere il titolo. Ho provato a restare lì mentalmente: è stato un torneo molto difficile, sicuramente diverso, ma sono felice di ciò che sto facendo in campo“. Tiafoe arriva invece con la spinta del pubblico dopo la bella vittoria in rimonta contro Rune, il tennista americano fa del servizio e dell'esplosività le sue armi più efficaci oltre a quel trash-talking che nella semifinale di Vienna 2021 disturbò molto Sinner che perse una partita già vinta. Esperienza che però rafforzò il carattere dell'altoatesino che questa notte inseguirà il 5° titolo stagionale.