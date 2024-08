Sinner rivela: “Ecco qual è la mia forza”. Tiafoe: “Di fronte a uno come lui..."

CINCINNATI (Stati Uniti) - È un Jannik Sinner soddisfatto ed in fiducia quello che si è presentato ai microfoni dopo il successo di forza contro Alexander Zverev in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista numero 1 azzurro ha dichiarato: "È stato un match molto duro ma anche divertente. L’atmosfera è stata fantastica per tutto l’incontro, ci sono state condizioni diverse, dal sole alla pioggia fino a quella che ormai è sessione serale. C’era tanta tensione per tutti e due, sono molto contento di questa vittoria e di essere in finale. Sono riuscito ad alzare il livello nei momenti importanti, questa è stata la mia forza. Ho avuto qualche momento di alto e basso, ma penso sia stata un’ottima partita di entrambi. Zverev ha servito molto bene. Questa vittoria significa molto anche per quello che sto attraversando, sono contento in ogni caso di questo risultato, a prescindere da come andrà la finale. Sono migliorato a livello fisico, anche se dovrò essere più in forma per provare a vincere il titolo. Ho provato a restare lì mentalmente: è stato un torneo molto difficile, sicuramente diverso, ma sono felice di ciò che sto facendo in campo“.