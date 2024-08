Sinner trionfa a Cincinnati, Tiafoe ko: 15° titolo in carriera, il 5° nel 2024!

Jannik Sinner ha sconfitto Frances Tiafoe in due set nella finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro, numero uno al mondo, ha ottenuto la sua quinta vittoria della stagione battendo lo statunitense per 7-6 (7/4), 6-2 in 1 ora e 36 minuti. Con la vittoria di Cincinnati, Jannik Sinner ha sollevato il suo terzo trofeo ATP Masters. La testa di serie italiana ha affrontato un primo set complesso, vinto al tie-brack. A quel punto il gioco di Tiafoe è svanito e il campione azzurro ha chiuso rapidamente il secondo set. L'americano, che comunque entra nella top-20 della classifica, ha salvato tre match point prima che Sinner conquistasse il suo 15mo titolo in carriera. Cincinnati è il quinto trofeo del 2024 per il 23enne italiano, che ha iniziato la stagione con un titolo dell'Australian Open.