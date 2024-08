Sinner felice ma ammette: "Periodo difficile ultimamente”. Su anca e Us Open...

Sinner su anca e Us Open

Sinner ha parlato poi a Tennis Channel, dichiarando: "Dovevo rimanere concentrato sul campo. È stato un periodo difficile ultimamente, mi sono mancate le Olimpiadi, fa male. Vincere il maggior numero di partite possibile prima degli US Open è importante per me. Quando non ti senti al 100% fisicamente, devi esserci mentalmente. Sono state settimane difficili per me". Sui problemi all'anca: "Ieri sono andato a dormire molto tardi, c'è tanto lavoro. Non sono riuscito a dormire bene la notte, ma sono cose che succedono e bisogna accettarle. Sapevo che anche Frances finiva tardi, più di me, e tieni a mente queste cose. Tutto può succedere in finale, le sensazioni sono più speciali". Infine, sugli US Open: "Favorito? Vincere un Masters 1000 significa che hai giocato un buon tennis. Sono felice di vincere il torneo che precede gli US Open, ma vedremo. È una sensazione simile alla vittoria di Halle a Wimbledon. Ho ottenuto grandi vittorie qui a Cincinnati vedremo cosa potrò fare a New York, sono rilassato, fiducioso di arrivare e adattarmi alle condizioni".