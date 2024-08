Sabalenka batte Pegula e trionfa a Cincinnati: "Ora gli Us Open"

Aryna Sabalenka ha battuto per 6-3, 7-5 Jessica Pegula nella notte e si è aggiudicata il Cincinnati Open 1000 Wta . La bielorussa ha vinto un torneo per la prima volta da gennaio quando ha conquistato il suo secondo titolo Grand Slam all'Australian Open. La tennista, numero 3 della classifica Wta, rilancia le proprie ambizioni in vista degli Us Open .

Sabalenka, le parole dopo il trionfo

"Non avrei potuto desiderare di più - ha detto - E' stata una giornata davvero fantastica. Sono super felice del livello di tennis che ho giocato in finale e perché sono riuscita a ottenere questo titolo. È davvero importante per andare agli Us Open". Questa vittoria rappresenta il suo sesto titolo Wta 1000 e il 15mo della carriera. Pegula aveva sperato per un doppio trofeo dopo aver vinto Montreal la scorsa settimana. "Le ultime settimane sono state pazzesche, ho messo insieme una bella serie. Ma spero che la squadra e io possiamo continuare a andare avanti", ha detto la statunitense.