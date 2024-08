Ranking Wta: Paolini resta numero 5, Sabalenka sale al secondo posto

Restano cinque le azzurre tra le prime cento del mondo nel ranking Wta . Leader tricolore si conferma Jasmine Paolini , terza azzurra di sempre in Top 5 dopo Schiavone (n.4) ed Errani (n.5). La 28enne di Bagni di Lucca rimane numero 5 del mondo anche se con un vantaggio di appena 8 punti sulla numero 6, Jessica Pegula, sconfitta in finale nel Wta 1000 di Cincinnati . Per quanto riguarda le migliori italiane Elisabetta Cocciaretto risale alla posizione numero 64 mentre Lucia Bronzetti scivola indietro di una posizione al numero 69. Dieci posti in meno anche per Martina Trevisan , che scende al numero 91, mentre Sara Errani è ora numero 94 (+1). Significativo salto in avanti di Lucrezia Stefanini, semifinalista all'ITF 100 di Cary e risalita di quindici posizioni fino alla numero 164. Fuori dalla Top 200 Nuria Brancaccio, ora numero 237 (+3); Giorgia Pedone che scivola indietro di tre posti rispetto al best ranking ottenuto la scorsa settimana (260); Camilla Rosatello (320) e Tatiana Pieri che entra nella Top 10 italiana (353, +7).

La Top 10 del ranking Wta

Nella Top 10 del ranking Wta Aryna Sabalenka scavalca Coco Gauff e sale alla posizione numero 2 grazie al suo sesto titolo in un Wta 1000, a Cincinnati. Restano oltre 2.500 i punti di distacco rispetto alla numero 1 del mondo Iga Swiatek, sconfitta in semifinale proprio da Sabalenka. La polacca è per la 117esima settimana complessiva (la 42esima consecutiva) al comando. Sempre in quarta posizione la kazaka Elena Rybakina, che precede la finalista di Roland Garros e Wimbledon Jasmine Paolini, quinta, e Jessica Pegula, sesta per otto punti come detto, finalista a Cincinnati dopo il titolo vinto a Montreal: è la terza statunitense arrivata a giocarsi il titolo nei due tornei nello stesso anno. Si conferma in settima posizione (primato personale eguagliato) Qinwen Zheng, seconda cinese arrivata in Top 10 dopo Li Na. Alle sue spalle la la ceca Barbora Krejcikova, ottava, che ha scavalcato la greca Maria Sakkari. Infine torna in Top 10 l'ex campionessa del Roland Garros Jelena Ostapenko. La “scalatrice della settimana” è l'argentina Nadia Podoroska, che ha guadagnato 21 posizioni grazie al titolo vinto nel WTA di Barranquilla interrompendo così una serie di otto sconfitte di fila. Semifinalista al Roland Garros 2020, Podoroska ha festeggiato il terzo WTA 1000 in carriera, il primo sul duro dopo i due vinti sul rosso a Cali nel 2023 e a San Luis Potosi nel 2024.