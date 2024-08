“Quel figlio di p… non si riesce a battere”: Tiafoe e il ‘complimento’ a Sinner

Jannik Sinner ha alzato al cielo il suo 15° trofeo in carriera , ovvero quello a Cincinnati contro lo statunitense Tiafoe . Durante la conferenza stampa post partita, l'americano ha etichettato il numero 1 del ranking mondiale con epiteti poco eleganti per noi ma che nella lingua inglese vogliono sottolineare, in questo caso, la grandezza di Sinner, essendo un complimento per evidenziare le sue qualità. Anche per questo motivo, durante la premiazione, il tennista statunitense si è reso autore di un simpatico siparietto con Sinner mostrando il dito medio alle telecamere alle spalle dell'altoatesino, che stava posando con Darren Cahill e Simone Vagnozzi per le foto di rito con il trofeo.

Le parole di Tiafoe

“Sono follemente felice per l’impegno che ho avuto per tutta la settimana. Il tennis è uno sport divertente. È stato un anno davvero difficile. Da dopo gli US Open, onestamente, da quando sono arrivato ai quarti l’anno scorso, ho lottato per mettere insieme le partite, dando il gioco per scontato, non ho avuto molta gratitudine, ho cambiato allenatore, ho cercato di capirmi e ora mi trovo in una situazione fantastica, ed essere in grado di fare una finale in un Masters series con la possibilità di vincerlo, non potrei essere più felice. Ho battuto un gruppo di giocatori di qualità e da Wimbledon in poi ho giocato alla grande. Come ho detto, Wimbledon ha fatto scattare di nuovo una scintilla in me. Giocare contro i migliori giocatori del mondo e giocare ad alto livello. Una settimana incredibile per me. La migliore settimana della mia carriera, probabilmente, per le statistiche, di sicuro”.

Tiafoe su Sinner

"Quel figlio di p...... non può perdere. Ha un gran servizio, si muove benissimo, ha un ritmo di palla vertiginoso e non ti permette di giocare nemmeno una palla a un ritmo medio. Inoltre è capace di alzare il livello nei momenti importanti. Chiedete a tutti gli altri partecipanti del tour. Servizio sottovalutato. Ho fatto davvero fatica a leggerlo. Non so quante volte mi ha fatto ace oggi. Si muove bene ed ha un grande profondità. Ti senti come se dovessi giocare in modo eccessivo per rispondere al suo livello, ed è difficile, ti ritrovi ad esagerare un po’ troppo. Ho avuto tre palle break, lui ha servito bene. Ho giocato sulla difensiva e ho sbagliato un dritto, devo giocare un po’ più in attacco. A parte questo, non c’è stato molto da fare. Poi ho perso il game iniziale, e i numeri uno non ti lasciano respirare dopo quello. Non mi sconvolge il fatto di aver giocato con i migliori giocatori del mondo. Credo di aver battuto i migliori giocatori del mondo. Ho giocato partite incredibilmente combattute con i migliori giocatori del mondo. Credo che le cose che mi sono rimaste più impresse siano, ad esempio, aver battuto Musetti, che ha avuto una stagione pazzesca, poi aver superato Lehecka e aver sconfitto Rune in una partita difficile. Loro sono classificati più in alto di me, come tutti sappiamo. Questo mi emoziona di più di vedere cosa posso fare contro Sinner o Alcaraz, penso siano molto bravi. Io li batterò a volte, loro mi batteranno a volte, è un gioco di centimentri”.