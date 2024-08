Kyrgios attacca Sinner: "Ridicolo, prestazioni migliorate. Dovevi essere squalificato"

Jannik Sinner è risultato positivo alle tracce di un metabolita della sostanza Clostebol (meno di un miliardesimo di grammo). A renderlo noto è stato l'International Tennis Integrity Agency (Itia) con un comunicato in cui vengono anche spiegati i motivi per cui il tennista azzurro è stato completamente scagionato da ogni accusa. A tal proposito non si sono fatte attendere le reazioni di alcuni colleghi di Sinner che sui social hanno espresso tutto il loro dissenso. L’attacco più feroce è arrivato da Nick Kyrgios, l’istrionico tennista australiano che ha espresso così su X il suo totale dissenso: “Ridicolo, che sia stato accidentale o pianificato. Ti hanno fatto fare due test con una sostanza (steroide) proibita…dovresti stare via per 2 anni. Le tue prestazioni sono migliorate. Crema per massaggi… Sì, bella”.