Sinner e il caso doping: tutta la verità di Cahill e le reazioni della stampa estera

Il motivo per cui ha potuto giocare subito dopo la breve squalifica provvisoria è perché si trovava nello stesso luogo in cui è avvenuto l'incidente e sono stati in grado di spiegare cosa è successo con lo spray. Avreste visto un grande cambiamento nella sua fisicità e nell'entusiasmo di essere in campo, lo ha logorato fisicamente e mentalmente, ha avuto la tonsillite e ha perso le Olimpiadi . Non stiamo cercando di alimentare tristezza. Siamo solo grati che non ci sia nessuna squalifica. La cosa non è uscita perché tutti noi credevamo nell'innocenza di Jannik e perché è quel che Sport Resolutions (il tribunale indipendente, ndr) ha applicato al caso. Sinner ha potuto continuare a competere e l'ITIA ha portato avanti la sua due diligence".

Cahill: "La verità è venuta fuori"

"È stato un periodo difficile per lui, ma anche per tutti. Se lo guardi come uno qualsiasi non hai notato grandi differenze negli ultimi mesi perché alla fine è andato piuttosto bene. Ma se sei un fan di Jannik e lo conosci bene, hai certamente notato dei cambiamenti nel suo body Language, come si muove in campo, la sua gioia quando è in campo... Ha sofferto mentalmente e anche fisicamente, si è indebolito e ha sofferto due volte di tonsillite. Voglio sottolineare che bravo ragazzo sia, quanto sia professionale, è il più grande professionista con il quale io abbia mai lavorato anche in rapporto alla sua giovane età. È in una situazione terribilmente sfortunata perché non ha mai fatto niente di male in modo intenzionale. Per fortuna la verità è venuta fuori, è dura ma ora la speranza è che possa lasciarsi tutto alle spalle e migliorare ancora".