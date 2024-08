"Caso Sinner puzza di bruciato": i sospetti dell'esperto di doping. E la Wada...

Continua a tenere banco il caso Sinner. Il mondo del tennis è stato informato della positiva al Clostebol del numero 1 al mondo, in seguito ai risultato dei test effettuati in occasione del torneo di Indian Wells. Una assunzione che l'Agenzia antidoping ha giudicato accedidentale, e che pertanto non ha messo a rischio la partecipazione del neo campione di Cincinnati allo Us Open in programma dal 26 agosto all'8 settembre: per lui, il decurtamento dei 400 punti conquistati al torneo in California. Non sono mancate però le critiche circa la mancata sanzione per il campione azzurro. Per ultimo, l'esperto di doping Fritz Sorgel, che ritiene l'assoluzione di Sinner un precedente che comprometterebbe la possibilità "tracciare una linea chiara" da parte degli operatori coinvolti nell'attuazione delle misure di contrasto e prevenzione al doping. La quantità di Clostebol rinvenuta tra i valori di Sinner è pari a un miliardesimo di grammo, e in rete è tornata alla luce l'immagine di Giacomo Naldi, fisioterapista dell'altoatesino presente al match contro Lennard del 10 marzo, ripreso sugli spalti con la fasciatura al dito. Stando a quanto riportato dalla sentenza infatti, Naldi ha fatto ricorso al Clostebol per curare il taglio che si era procurato pochi giorni prima, per poi entrare in contatto con il tennista in occasione delle sessioni di massaggio durante le quali si è verificata la contaminazione.