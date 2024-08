US Open, il sorteggio: Sinner-McDonald, Paolini-Andreescu. Musetti e Berrettini...

NEW YORK (Stati Uniti) - Giorno del sorteggio del tabellone dell'ultimo major della stagione, dal 28 agosto all'8 settembre sul cemento di New York andrà in scena lo US Open. Riflettori puntati ovviamente sui primi tre tennisti al mondo: il numero 1 Jannik Sinner fresco vincitori del Masters 1000 di Cincinnati, Carlos Alcaraz vincitore nel 2022 e Novak Djokovic oro a Parigi e campione in carica dello slam statunitense.

Il possibile percorso di Sinner Sinner è nel lato di tabellone di Carlos Alcaraz quini i due potrebbero, come al Roland Garros, affrontarsi in una possibile semifinale) mentre dall'altro lato Djokovic potrebbe trovarsi il numero 4 al mondo Alexander Zverev come possibile semifinali. 1° turno : Mackenzie McDonald

: Mackenzie McDonald 2° turno : Alex Michelsen o un qualificato

: Alex Michelsen o un qualificato 3° turno : Nicholas Jarry o Stan Wawrinka

: Nicholas Jarry o Stan Wawrinka 4° turno : Tommy Paul o Arthur Fils

: Tommy Paul o Arthur Fils QF : Stefanos Tsitsipas o Felix Auger-Aliassime

: Stefanos Tsitsipas o Felix Auger-Aliassime SF : Carlos Alcaraz o Daniil Medvedev

: Carlos Alcaraz o Daniil Medvedev F: Nole Djokovic o Alexander Zverev

Sinner e gli azzurri a NY Jannik Sinner portandosi dietro lo strascico delle polemiche sul caso doping: l'altoatesino è stato scagionato dall'ITIA (International Tennis Integrity Agency)) per i fatti avvenuti ad Indian Wells, il suo coach Darren Cahil ha raccontato tutta la versione dei fatti e el difficoltò vissute dall'azzurro in questi mesi. In attesa di ulteriroi novità come il possibile ricordo di Wada e Nado (entro il 6 settembre), il campo dice che Sinner arriva con il vento in poppa all'ultimo major dell'anno: dopo essersi "rodato" a Montreal Jannik ha vinto di forza e carattere Cincinnati piegano Zverev in semifinale (3 ore!) e poi archiviando Tiafoe per il titolo mostrando il suo tennis da cemento. Un ottimo biglietto da visita se si pensa che Alcaraz ha perso l'unica partita su cemento Usa (1° turno Cincinnati) e Djokovic non ha praticamente giocato dal successo alle Olimpiadi. Sono 14 gli italiani presenti nel tabellone princiaple (in attesa delle qualiificazioni) allo US Open, 9 uomini e 5 donne. Oltre alle teste di serie Sinner (#1), Lorenzo Musetti (#18), Flavio Cobolli (#30) e Matteo Arnaldi (#31) sono presenti anche: Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Luca Nardi. Tra le donne ovviamente Jasmine Paolini (#5) con Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan.

