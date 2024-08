Sinner, diretta conferenza: il caso Doping al Media Day degli Us Open, l'orario

La parole di Sinner, l'incontro con i tifosi, gli allenamenti

L’avventura di Sinner a New York è cominciata ieri: l’azzurro si è allenato con il bulgaro Grigor Dimitrov ma c’è grande attesa per quanto avverrà nella giornata di oggi. Venerdì 23 agosto, infatti, è prevista la conferenza stampa del campione azzurro. Il sito ufficiale degli US Open riporta infatti che oggi, dalle 12 alle 14 ora di New York (dalle 18 alle 20 in Italia) è previsto il media day con le più grandi star del tour ATP e WTA che incontreranno i giornalisti in vista dell’importante torneo statunitense: una parte dell’evento sarà dedicata ai tifosi ma è chiaro che grande attenzione ci sarà per quello che dichiarerà il numero 1 del mondo. Non solo incontro con la stampa per Sinner però: oggi l’azzurro scenderà in campo alle 11 (ora di New York) contro il connazionale e amico Lorenzo Musetti, poi il media day dalle 12 alle 14 e quindi un altro allenamento, che al momento è previsto sul campo numero 5 di Flushing Meadows dalle 16 ora di New York (le 22 in Italia).