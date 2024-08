Follia agli US Open: perde 100mila dollari e lancia immondizia in campo

Non è mai facile accettare una sconfitta. Lo sa bene Maxime Cressy, che ha visto sfumare le sue speranze di entrare nel tabellone principale degli US Open dopo essere stato battuto dal britannico Jan Choinski nell'ultimo turno di qualificazione. Perso il primo set 6-0, il tennista ha combattuto con determinazione per aggiudicarsi il secondo set portandolo al tie-break. Nonostante la sua rimonta, Cressy ha perso 12-10, dopo aver sprecato match point cruciali. Questa sconfitta non solo gli ha impedito di accedere allo Slam, ma gli ha anche fatto perdere l'opportunità di incassare 100mila dollari: un colpo durissimo per il tennista.