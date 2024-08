Sinner licenzia Naldi e Ferrara! Fisioterapista e preparatore 'pagano' il caso doping

Sinner: testa allo Us Open

Nel mentre, Jannik Sinner continua la preparazione allo Us Open, in programma dal 26 agosto all'8 settembre (qui i tabelloni Atp e Wta del torneo). A New York, il n. 1 al mondo esordirà contro lo statunitense Mc Donald (tennista classe '95 n. 140 Atp) nel match in programma martedì 27 agosto non prima delle ore 17. L'azzurro ha infatti preso parte agli allenamenti in compagnia del bulgaro Grigor Dimitrov. I due si sono riuniti sul campo centrale di Flushing Meadows, dove erano presenti anche i coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi. In seguito, il neo campione di Cincinnati - che ha ricevuto la calorosa accoglienza del pubblico - ha raggiunto il connazionale Lorenzo Musetti per sostenere insieme una doppia seduta. Il n. 18 del ranking internazionale, è invece atteso lunedì 26 agosto per la sfida contro l'altro statunitense in gara Reilly Opelka (n. 322 Atp).