Sonego, finale a Winston-Salem: ecco chi sfida e quando

Sarà Alex Michelsen l'avversario di Lorenzo Sonego nelle finale del "Winston-Salem Open", torneo Atp 250 organizzato dal 2011 sul cemento del Wake Forest Tennis Complex. Il 19enne statunitense, numero 52 al mondo, ha affrontato la semifinale contro Pablo Carreno Busta e, quando era in vantaggio 7-6(5) 2-1 sullo spagnolo, quest'ultimo si è ritirato.

Michelsen, che è stato il finalista a Newport negli ultimi due anni, è entrato nella Top 50 raggiungendo la finale in North Carolina, salendo al numero 49 della classifica Atp, il massimo della sua carriera, e ora si gioca il suo primo titolo Atp contro Sonego, numero 58 del ranking, che ieri in semifinale ha battuto il belga David Goffin. La finale è in programma questa sera alle 23 ora italiana.