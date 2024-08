Sinner-McDonald: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Sinner-McDonald: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner ed McDonald, valida per il 1° turno dello US Open, sarà la seconda partita sull'Arthur Ashe Stadium con il pogramma ce si apre alle ore 18 italiane, quindi l'azzurro potrebbe scendere in campo verso le 19:30 italiane. Il matchn sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) oltre alla piattaforma Now e l'app SkyGo.

Sinner-McDonald, i precedenti

Sinner e McDonald si sono affrontati 3 volte in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 3-0 per l'altoatesino. L'ultima sfida tra i due è stata vinta in tre set da Jannik al 2° turno del Masters 1000 di Parigi Bercy.