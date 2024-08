Sinner, la rivelazione prima degli Us Open: “Ho passato notti insonni a..."

Pronto ad alzarsi il sipario sugli Us Open per Jannik Sinner che da numero uno del mondo si prepara ad essere protagonista nell'ultimo Slam della stagione. Ai micorofoni di Espn il tennista altoatesino è tornato inevitabilmente sul caso doping che lo ha coinvolto negli ultimi giorni, una occasione per chiarire ulteriormente la sua posizione su quanto accaduto. "Il motivo per cui ho continuato a giocare è perché sapevamo esattamente come la sostanza è entrata nel mio sistema e da dove proveniva, e questo era nello spray", ribadisce la sua posizione il 23enne di San Candido che aggiunge: "Quindi, tutto sommato, non ho avuto un trattamento diverso. Il processo è stato molto lungo. Poi, dopo, è andata avanti con ancora più attesa e tutto è diventato più lungo verso la fine perché quando senti che il risultato sta arrivando, non sai ancora cosa ne verrà fuori"

Momenti complessi per Sinner che ha svelato un retroscena vissuto durante i mesi della notifica della positività al Clostebol: "Non è stato un periodo facile per me, quindi sono felice. Soprattutto a Wimbledon ho passato molte notti insonni". Sinner ha voluto chiarie ulteriormente che non c'è stata a suo dire disparità di trattamento di cui è stato accusato: "Non voglio aggiungere niente. È stato un periodo di dubbi. Sono felice che questo sia finalmente finito. Quindi un sacco di peso dalle mie spalle se n'è andato. Vorrei che nessuno dei giocatori dovesse passare attraverso questo, questo sì. Spero che le persone capiscano perché mi hanno lasciato giocare e perché sono stato scagionato. Penso di aver spiegato tutto, come è stato e come dovrebbe essere perché devono fare le indagini allo stesso modo per tutti. Tutto qui". Un periodo complesso per il campione azzurro che ora vorrà scrollarsi tutto di dosso partendo proprio dagli Us Open.