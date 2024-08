US Open: Berrettini agevole, Nardi saluta. Ora tocca a Musetti

Esordio positivo per Matteo Berrettini a New York. Il 28enne romano ha superato agilmente il primo turno degli Us Open maschili, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in scena da oggi sui campi in cemento di Flushing Meadows. L'azzurro, numero 44 del mondo, ha sconfitto lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, 122 del ranking Atp, col punteggio di 7-6 (2) 6-2 6-3. Al prossimo turno Berrettini affronterà il vincente della sfida fra lo statunitense Taylor Fritz e l'argentino Camilo Ugo Carabelli.