Sinner parte male, poi asfalta McDonald: al 2° turno Us Open c'è Michelsen

NEW YORK (Stati Uniti) - I niziano con una vittoria in rimonta gli US Open di Jannik Sinner, con l'azzurro che arriva dal convincente successo al Masters 1000 di Cincinnati, ma anche dalle polemiche legate all'assuluzione per il caso doping risalente a Indian Wells. Il sorteggio di settimana scorsa non è stato dei migliori per il numero 1 del mondo, che sulla sua strada potrebbe trovare in semifinale Carlos Alcaraz, suo avversario e vincitore al Roland Garros. Sul cemento di Flushing Meadows, il primo avversario sconfitto dal fuoriclasse altoatesino è lo statunitense Mackenzie McDonald (numero 140 al mondo) che, dopo essersi imposto 6-2 al primo set, si è arreso con il punteggio di 6-2, 6-1, 6-2. Al secondo turno, Sinner se la vedrà con un altro padrone di casa, Michelsen, fresco di successo contro il connazionale Spizzirri. Avanza anche Arnaldi , che ha sconfitto anch'egli un americano, Svajda, per 6-3, 6-2, 6-1.

Inizia il match tra Sinner e McDonald: inizia l'azzurro al servizio, ma c'è subito un break dell'avversario, che difende poi il suo turno in battuta, allungando sul 2-0. Sinner rischia tantissimo anche nel terzo game, che riesce tuttavia a portare a casa in extremis ai vantaggi, esattamente come nel successivo, che gli permette di rimettere in parità assoluta le sorti della sfida: 2-2. L'illusione, però, dura poco: doppio break di McDonald che, unito al sesto game vinto al servizio, scappa sul 5-2, chiudendo quindi il primo set - vinto invece da Arnaldi contro l'altro americano Svajda - sul 6-2.

Il secondo set riparte sulla stessa falsariga del primo, con McDonald che breakka subito Sinner, il quale annulla lo svantaggio nel successivo game, vinto dopo degli interminabili vantaggi, e si porta poi sul 2-1 nel corso del terzo in battuta. L'azzurro numero uno al mondo strappa ancora il servizio all'avversario e, nel corso del quinto game, allunga sul 4-1. Mentre Arnaldi conquista anche il secondo set, McDonald accorcia sul 4-2, con Sinner si aggiudica i due successivi giochi, chiudendo la contesa sul 6-2 e tornando in perfetta parità nel computo totale (1-1).

Sinner parte forte e, al servizio, si porta subito in vantaggio, 'imitato' dall'avversario, che pareggia il conto dei game al termine del secondo. L'azzurro, però, dopo aver tenuto il servizio, breakka McDonald durante il quarto gioco, allungando sul 3-1. Mentre Arnaldi chiude la pratica Svajda con un netto 6-3, 6-2, 6-1, il connazionale si porta prima sul 4-1, poi piazza un altro break e, infine, in battuta, fissa il punteggio del terzo set sul 6-1, ribaltando le sorti della sfida: 2-1 per l'altoatesino il computo totale.

Sinner ha cambiato marcia, trasformando completamente l'inerzia della sfida. Inaugura il quarto set con un break, bissato nel terzo game dopo aver tenuto il servizio nel secondo, quindi allunga sul 4-0 ipotecando il match. McDonald si aggiudica il quinto gioco, evitando di chiudere il set a zero, mentre il leader del ranking mondiale torna a +4 in battuta. Il nuovo accorcio dello statunitense dura poco: Sinner chiude la pratica con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-1, 6-2.

La sfida tra Sinner ed McDonald, valida per il 1° turno dello US Open, è la seconda partita sull'Arthur Ashe Stadium con il programma che si apre alle ore 18 italiane: l'azzurro è sceso in campo alle 20.35 italiane. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) oltre alla piattaforma Now e l'app SkyGo.

Sinner e McDonald si sono affrontati 3 volte in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 3-0 per l'altoatesino. L'ultima sfida tra i due è stata vinta in tre set da Jannik al 2° turno del Masters 1000 di Parigi Bercy.