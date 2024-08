Djokovic e gli orari degli US Open: “Mi piace giocare di sera ma preferisco..."

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Novak Djokovic esordisce allo US Open , ultimo torneo Slam della stagione, battendo nella notte italiana il moldavo Radu Albot con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-4 . Una vittoria importante per il serbo, che diventa così il tennista più vincente di sempre sotto i riflettori dell'Arthur Ashe Stadium con 78 affermazioni. Fresco di medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, Nole nel prossimo turno affronterà il connazionale Laslo Djere , che ha eliminato in cinque set il tedesco Jan Lennard Struff dopo una battaglia durata 3 ore e 53 minuti con il punteggio di 6-7 6-1 6-7 6-4 6-2.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Djokovic in campo fino a mezzanotte

L'ex numero uno al mondo è dovuto restare in campo fino quasi alla mezzanotte. A tal proposito, in conferenza stampa ha commentato: "Invecchiare rende più difficile giocare match serali e terminare tardi, posso percepire le mie batterie essere davvero a secco in questo momento. Non è anche facile regolarsi con l’orario quando c’è qualcuno in campo prima di te. Oggi, ad esempio, Stephens era in vantaggio per 6-0 3-0, poi le cose sono cambiate repentinamente e la partita è durata due ore e mezza. In generale direi che mi piace giocare di sera, ma preferisco giocare il primo incontro della sessione“.