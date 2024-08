Medvedev e il caso Sinner: “Regole vaghe, spero solo che venga riservato…"

“Mi è piaciuto molto quello che ha detto Taylor. ‘Solo lui sa esattamente cosa è successo, noi non possiamo saperlo’, ed è così. Nessuno può sapere la verità esatta, tranne lui, la sua squadra e forse il tribunale indipendente". Lo ha detto Daniil Medvedev , intervenuto in conferenza stampa, sul caso relativo a Sinner riferendosi alle dichiarazioni diplomatiche di Fritz . Il tennista russo ha poi aggiunto: "Spero che questa situazione possa essere la stessa per ogni giocatore, che ogni giocatore possa difendere se stesso".

Le parole di Medvedev sul caso Sinner

Medvedev ha poi dichiarato: "Penso che quello che ha fatto Jannik sia conforme alle regole, sono solo le regole un po’ vaghe. L’unica cosa che mi spaventa dei casi di doping è la seguente. Lui sapeva cosa era successo, e buon per lui, quindi è riuscito a difendersi. Immagina un qualsiasi tennista nella top 100 che riceve un’email che dice: c’era della cocaina nel tuo sangue. Magari non sai come ci sia finita, non hai fatto nulla ma vieni sospeso. Questa è un po’ la parte complicata, ma le regole sul doping sono così. Come ho detto, spero solo che venga riservato lo stesso trattamento a tutti i giocatori”.