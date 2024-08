Sinner-Michelsen: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

NEW YORK (Stati Uniti) - Dopo l'esordio vincente in rimonta contro Mackenzie McDonald, Jannik Sinner si prepara per il secondo turno degli Us Open. Per il numero 1 del mondo ancora uno statunitense nell'incrocio del tabellone: Alex Michelsen, n.49 del circuito Atp. Il campione azzurro ritroverà Michelsen a due settimane di distanza dal confronto vinto a Cincinnati nel torneo che lo ha poi visto trionfare, in quello che è l'unico precedente tra i due. Ora Jannik cerca una ulteriore iniezione di fiducia dopo le turbolenze vissute nelle ultime settimane a causa del caso Clostebol. Per l'altoatesino c'è la voglia di arrivare fino in fondo e al terzo turno potrebbe esserci un super derby contro Mattia Bellucci, rivelazione di questo avvio a New York, che affronterà O'Connor per continuare il suo sogno. Prima del prossimo step resta la sfida contro Alex Michelsen uscito vincente nel primo turno contro il connazionale Eliot Spizzirri.