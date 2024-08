Us Open, anche Bronzetti eliminata dopo Sonego: Sabalenka vince 6-3, 6-1

NEW YORK (Stati Uniti) - Niente da fare per Lucia Bronzetti contro Aryna Sabalenka nell'incontro valido per il secondo turno degli US Open 2024. Dopo un primo set in cui l'azzurra riesce a tenere testa all'avversaria, concedendo il break decisivo con un errore di dritto nel sesto game, il secondo è senza storia: 6-3 6-1 il risultato finale a favore della numero 2 del mondo in un'ora di gioco.